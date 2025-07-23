Страна должна быть в состоянии, чтобы делать все, что необходимо, указал заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Иран намерен сам заниматься обогащением урана для удовлетворения собственных потребностей, считая, что не может полагаться в этом на других. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Когда дело касается обогащения, Иран будет обогащать уран в соответствии со своими потребностями. Вот что я могу сказать. Мы должны быть в состоянии делать все то, что нам необходимо", - сказал он на брифинге для журналистов. Он отвечал на вопрос о том, готов ли Тегеран ввести в качестве жеста доброй воли, к примеру, мораторий на обогащение урана.

"У нас в этом плане имеется очень печальный опыт. Мы не можем полагаться на стороннего исполнителя", - подчеркнул заместитель главы МИД Ирана.