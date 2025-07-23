По данным издания "Общественное. Новости", митинги проходят в Чернигове и Тернополе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новые акции протеста начались на Украине из-за подписанного Владимиром Зеленским закона, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как сообщает издание "Общественное. Новости", митинги проходят в Чернигове и Тернополе. Собравшиеся держат плакаты с надписями "Источником власти на Украине является народ", "Мы против диктатуры" и так далее. Пока число собравшихся небольшое, однако люди продолжают прибывать.

Ранее издание "Зеркало недели" сообщило, что 23 июля акции протеста должны также пройти в Киеве, Днепре (ранее - Днепропетровск) и Львове.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. А 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с сегодняшнего дня.