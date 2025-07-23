Иран координирует позицию по ядерным вопросам с Россией и КНР

Как отметил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади, у Тегерана хорошие и конструктивные отношения с Москвой и Пекином

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Иран координирует позицию по ядерным вопросам и угрозе восстановления санкций Запада с Россией и Китаем, и Тегеран связывают с Москвой и Пекином стратегические отношения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"У нас с Китаем и Россией очень конструктивные и хорошие отношения. Я могу назвать их стратегическими отношениями. У нас с Россией договор о стратегическом партнерстве", - отметил он на брифинге для журналистов.

"Мы постоянно обмениваемся мнениями по этим важным вопросам, и мы координируем свои позиции", - подчеркнул заместитель главы МИД Ирана, комментируя ядерное досье Тегерана и, в частности, угрозы Запада восстановить в отношении него режим санкций. "Китай и Россия выступают против злоупотребления этим механизмом восстановления [санкций], они против этого", - убежден Гарибабади. По его словам, "Иран, Китай и Россия как три участника СВПД скоординируют свои позиции". "И мы выработаем единую позицию на этот счет", - сказал замминистра, имея в виду перспективы восстановления санкций в отношении Ирана. СВПД - это Совместный всеобъемлющий план действий, который был подписан с Ираном в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией.