Половина Национальной гвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, указал Василий Малюк

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Подразделения Национальной гвардии Украины были готовы выступить против властей в Киеве после того, как у ее командующего генерала Александра Пивненко в мае прошли обыски. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк на брифинге, который транслировался телеканалом "Рада".

10 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у ряда высокопоставленных руководителей Нацгвардии Украины, в том числе у Пивненко, по подозрению в коррупции. Украинские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что командующий Нацгвардией мог получить взятку в размере 190 млн гривен ($4,5 млн).

"Как вам зайти к командиру Нацгвардии, боевому генералу Пивненко с обыском? <...> Он этого заслуживает? А потом это все понесли в Telegram-каналы. Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что сомневаются, что это за командир. А другая половина на Киев захотела ехать, и министр внутренних дел [Игорь] Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу", - сказал он.

21 июля СБУ провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), обвинив ряд их сотрудников в государственной измене. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Владимиром Зеленским партии "Слуга народа", приняла закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП. Вечером 22 июля около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе.