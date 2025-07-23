СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров прибыл на площадку переговоров в Стамбуле, передает корреспондент ТАСС.
Умеров прибыл на отдельной машине примерно за полчаса до предполагаемого времени начала переговоров, один поднялся во дворец Чираган.
Первыми на место переговоров приехали представители Турции, в частности глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и начальник Генштаба ВС Турции Метин Гюрак.
Делегация РФ во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским уже прилетела в Стамбул.