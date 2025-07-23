Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии также сообщил, что "проинформировал генерального секретаря ООН о последствиях принудительного призыва в армию на Украине, о трагических событиях"

БУДАПЕШТ, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Нью-Йорке обсудили конфликт на Украине и согласились с необходимостью скорейшего прекращения огня. Кроме того, глава МИД проинформировал своего собеседника о насильственном призыве на военную службу на Украине, который привел к убийству этнического венгра в Закарпатье.

"Сегодня мы рассмотрели ситуацию на Украине и пришли к полному согласию по главному вопросу: необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, поскольку это создаст возможность для начала переговоров, которые могут принести мир на Украину", - написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также сообщил, что "проинформировал генерального секретаря о последствиях принудительного призыва в армию на Украине, о трагических событиях, о преследованиях людей на улицах, которые происходят на Украине". Министр отметил, что "жертвой этого принудительного призыва стал венгр". По словам Сийярто, он заверил Гутерриша в том, что "Венгрия сделает все возможное, чтобы дипломатия заменила войну, поскольку всем известно, что эта война не имеет решения на поле боя".

В начале июля в Закарпатье от рук украинских силовиков погиб 45-летний житель города Берегово этнический венгр Йожеф Шебештьен. Он умер от травм в больнице после того, как был жестоко избит на призывном пункте, поскольку не хотел отправляться на фронт. Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех украинских военачальников, ответственных за насильственный призыв на армейскую службу и грубое нарушение прав человека.