Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль утверждал, что "Украина имеет право защищаться от атак"

БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ФРГ не будет раскрывать России, какое оружие Берлин поставляет Украине, однако отметил, что Киев будет обладать возможностями, которые "позволят ему влиять на происходящее на территории РФ".

Вадефуль утверждал, что "Украина имеет право защищаться от атак". Для этого, как отметил министр, Киев "будет обладать в том числе возможностями, которые позволят ему влиять на происходящее на российской территории". "Однако мы не будем раскрывать [президенту РФ Владимиру] Путину, даже через ваши СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине", - сказал глава МИД ФРГ в интервью газете Die Zeit.

В то же время Вадефуль отметил, что относится "с осторожностью" к возможным поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Это, по его словам, "непростая система вооружения". Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнул, что "оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время представляет собой не финансовую проблему, а скорее доступность и возможность производства". "Это узкое место, и мы над этим работаем", - резюмировал Вадефуль.

Комментируя возможность конфискации замороженных российских активов, глава МИД ФРГ заметил, что "это очень сложная задача, поскольку она затрагивает фундаментальные правовые и финансовые политические вопросы".

Украина давно просит у Германии ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Киеву, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как заявил ранее президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств, поставки Taurus приведут к разрушению отношений между Москвой и Берлином, но не остановят продвижение Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.