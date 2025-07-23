Зеленский объявил о немедленном аудите госрасходов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский анонсировал срочное проведение аудита государственных расходов.
"Сегодня я подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов", - сообщил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, результаты ожидаются от правительства в течение месяца. Максимум государственных расходов надо "направить на оборону Украины", заявил Зеленский.
"Также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям", - утверждал он.
Каких-либо деталей этих нововведений Зеленский не привел, соответствующий указ пока не обнародован.