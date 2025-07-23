Глава МИД Польши: коррумпированной Украине не место в ЕС

Владимир Зеленский ранее подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Украина не имеет шансов на вступление в Евросоюз при отсутствии борьбы с коррупцией. Об этом заявил в интервью польскому англоязычному телеканалу TVP World министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Будучи коррумпированной страной, Украина не сможет попасть в ЕС", - отметил глава польской дипломатии. "Самый быстрый способ для Украины потерять поддержку ЕС, стран-участниц и их общественности - это вернуться к старым добрым временам коррупции", - подчеркнул он.

22 июля Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам.