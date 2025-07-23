Депутат Рады Алексей Гончаренко в свою очередь сообщил, что для голосования "за новый законопроект по НАБУ и САП от Зеленского Рада будет срочно собираться, ориентировочно на следующей неделе"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский пообещал внести в Верховную раду законопроект, который должен будет усилить независимость антикоррупционных органов.

"Я предлагаю Верховной раде законопроект, который будет ответом, обеспечивающим силу для системы правопорядка. <...> Все нормы независимости антикоррупционных институтов будут", - заверил он в своем вечернем видеообращении.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в свою очередь сообщил, что для голосования "за новый законопроект по НАБУ и САП от Зеленского Рада будет срочно собираться, ориентировочно на следующей неделе".

Зеленский подписал 22 июля закон, фактически ликвидирующий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), что привело к протестам граждан в Киеве и других крупных городах страны. Протестные акции проходят в Киеве и ряде областных центров Украины и сегодня.

Недоумение этот документ вызвал и у европейских партнеров Киева. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Зеленского относительно действий киевского режима по борьбе с органами, занимающимися борьбой с коррупцией. Она также выразила глубокую озабоченность в связи с возможными последствиями принятия этого закона.

Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.