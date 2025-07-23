Правовые последствия могут включать в себя обязательства по возмещению ущерба пострадавшим государствам в форме реституции, компенсации и сатисфакции, говорится в консультативном заключении Международного суда организации

ГААГА, 23 июля. /ТАСС/. Государства, нарушившие международные обязательства по борьбе с изменением климата, могут быть обязаны компенсировать причиненный ущерб, в том числе другим странам. Об этом говорится в консультативном заключении Международного суда ООН, запрошенном Генеральной ассамблеей.

"Правовые последствия, возникающие в результате совершения международно-противоправного деяния, могут включать в себя обязательства по возмещению ущерба пострадавшим государствам в форме реституции, компенсации и сатисфакции", - указано в заключении.

Суд подчеркнул, что к международно-противоправным деяниям может относиться не только нанесение прямого вреда климату, но и отсутствие регулирования деятельности частных лиц, субсидирование добычи ископаемого топлива, а также выдача лицензий на добычу ресурсов, если это ведет к негативным последствиям для окружающей среды. Кроме того, суд ООН признал, что каждая пострадавшая страна может отдельно предъявлять претензии к любому государству, ответственному за ущерб.

В марте 2023 года Генассамблея ООН обратилась к инстанции с запросом о консультативном заключении по климатическим обязательствам государств. В резолюции органа 77/276, принятой большинством голосов, странам было предложено высказать позицию о юридических последствиях нанесения ущерба климату.

Инициатива была выдвинута по предложению Вануату и других малых островных государств, особенно уязвимых к последствиям климатических изменений. Они настаивали на том, что страны, наносящие вред окружающей среде, должны нести за это юридическую ответственность, включая уплату компенсаций.