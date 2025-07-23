Ицхак Герцог надеется, что "скоро будут хорошие новости, которые могут привести к существенным переменам в регионе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог посетил сектор Газа и заявил в беседе с израильскими военнослужащими, что ведутся "интенсивные переговоры" об освобождении удерживаемых радикалами заложников, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Как отмечает портал Ynet, Герцог прибыл на территорию палестинского анклава впервые с 7 октября 2023 года.

"Мы действуем здесь (в секторе Газа - прим. ТАСС) в соответствии с международным правом. Мы оказываем гуманитарную помощь в соответствии с международным правом. Те, кто пытается саботировать эту помощь, - это движение ХАМАС и его сторонники", - заявил Герцог.

"Вернуть заложников домой - самая неотложная задача, и сейчас идут интенсивные переговоры", - продолжил Герцог. Он добавил, что "надеется, что скоро будут хорошие новости, которые могут привести к существенным переменам в регионе".