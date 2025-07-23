Fox: Обама поручил включить в доклад 2017 года утверждения о поддержке Трампа РФ

По данным телеканала, у разведывательного сообщества США на момент составления доклада, представленного в начале 2017 года, "не было информации, которая прямо указывала бы" на попытки вмешательства России в избирательный процесс

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Утверждения о том, что Россия отдавала Дональду Трампу предпочтение на президентских выборах в США 2016 года, были включены в оценки разведывательного сообщества по указанию бывшего президента США Барака Обамы. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от 2020 года, рассекреченный по инициативе директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

Как информирует телеканал, у разведывательного сообщества США на момент составления доклада, представленного в начале 2017 года, "не было информации, которая прямо указывала бы" на попытки вмешательства России в избирательный процесс в США. Как информирует Fox News, доклад был составлен "по заказу президента", его подготовка сопровождалась "необычными указаниями" со стороны Обамы и его приближенных.

Согласно отчету спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса, доклад разведывательного сообщества содержал "неясную или неточную информацию сомнительного происхождения", а также "потенциально необъективные или неправдоподобные данные". Именно эти сведения легли в основу утверждений разведки США о том, что РФ на выборах 2016 года отдавала предпочтение Трампу, а не экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон.

Кроме того, авторы доклада пренебрегли "рассмотрением достоверных альтернативных объяснений" позиции Москвы касательно выборов в США. При этом законодатели установили, что сотрудники ЦРУ сообщали тогдашнему директору спецслужбы Джону Бреннану о том, что у них "нет прямых указаний на то, что [президент России Владимир] Путин хотел победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа".

Признания ЦРУ

Газета New York Post опубликовала 2 июля отчет Директората анализа ЦРУ, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве России в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый доклад, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями утверждал обратное.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.