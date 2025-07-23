По словам премьера республики, в Грузии за последние годы оппозиция, а также финансируемые Западом неправительственные организации, четыре раза пытались устроить в республике революцию, но безрезультатно

ТБИЛИСИ, 23 июля. /ТАСС/. Европейский союз не сможет устроить революцию в Грузии, отменив с республикой действие безвизового режима. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии.

"С прагматичной точки зрения для них (ЕС - прим. ТАСС) приостановка безвизового режима не является выигрышной по простой причине - если кто-то захочет в пятый раз попытаться устроить революцию, ничего не сможет сделать. Не будет никакой пятой попытки", - сказал Кобахидзе.

По его словам, в Грузии за последние годы оппозиция, а также финансируемые Западом неправительственные организации, четыре раза пытались устроить в республике революцию, но безрезультатно.

14 июля Еврокомиссия направила МИД Грузии письмо, предупредив, что страна рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения восьми рекомендаций, включая отмену закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) от 2024 года. Крайним сроком выполнения рекомендаций называется конец августа. Власти Грузии заявляют, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо ЕК очередной попыткой шантажа.