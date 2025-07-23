В частном порядке бывший президент США пошел на "подлые меры", указала пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Барак Обама занимался саботажем, а не мирной передачей власти своему преемнику Дональду Трампу в 2017 году. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Публично делая вид, что участвует в мирной передаче власти, экс-президент Обама в частном порядке пошел на большие и подлые меры, чтобы посеять раздор среди общественности и саботировать своего преемника президента Трампа", - сказала она.

"За последние несколько дней директор Национальной разведки Тулси Габбард обнародовала новые шокирующие доказательства того, что бывший президент Барак Обама и высокопоставленные помощники в его администрации вступили в сговор с целью саботировать победу президента Трампа на выборах 2016 года и подорвать демократическую волю американского народа", - указала она.

Как ранее сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от 2020 года, рассекреченный по инициативе Габбард, Обама поручил разведке включить в доклад 2017 года утверждения о том, что Россия отдавала Дональду Трампу предпочтение на президентских выборах в США 2016 года.

По данным телеканала, у авторов доклада не было свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в США. Законодатели установили, что сотрудники ЦРУ сообщали тогдашнему директору спецслужбы Джону Бреннану о том, что у них "нет прямых указаний на то, что [президент России Владимир] Путин хотел победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа". Однако доклад был составлен "по заказу президента", его подготовка сопровождалась "необычными указаниями" со стороны Обамы и его приближенных.