МИД Ирана: республика продолжает оценку последствий ударов по ядерным объектам

Это очень опасная работа, указал заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ирана продолжают оценку последствий ударов Израиля и США по ядерным объектам. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Да, наша Организация по атомной энергии [Ирана] в настоящее время оценивает ущерб, нанесенный ядерным объектам, и мы ждем отчета по этому вопросу", - сказал он на брифинге для журналистов.

"Это очень опасная работа. Мы не знаем, что там произошло, поскольку существует риск радиационного заражения. Но, кстати, они (сотрудники организации - прим. ТАСС) работают над этим. И в ближайшее время Организация по атомной энергии представит отчет по этому вопросу", - подчеркнул Гарибабади.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Тегераном и МАГАТЭ. С момента подписания документа президентом закон считается вступившим в силу и обязательным к исполнению. Во вторник глава МИД исламской республики Аббас Арагчи заявил, что Иран не исключает возможность возвращения в будущем в страну инспекторов агентства.