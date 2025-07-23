МИД Ирана призвал Европу не координировать свои позиции в отношении республики с США

Замглавы дипведомства исламской республики Казем Гарибабади также упомянул вопрос, связанный со стремлением европейцев активировать механизм возвращения всех антииранских санкций СБ ООН

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Страны "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) не должны согласовывать свою позицию по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы с США, в противном случае смысл ведения переговоров с ними пропадет. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, участвующий в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Встреча в пятницу важна. Мы всегда ценили наши встречи с европейскими странами, но есть один важный момент. Мы всегда говорили им, что политика европейских стран должна быть независимой. Они не должны согласовывать свои позиции с американцами. В противном случае почему мы должны вести переговоры с европейцами? Мы будем вести переговоры с американцами", - отметил он на брифинге.

Гарибабади также упомянул вопрос, связанный со стремлением европейцев активировать механизм возвращения всех антииранских санкций СБ ООН (snapback). По словам иранского дипломата, "евротройке" не следует воспринимать этот инструмент в качестве механизма давления на Иран. "Это было бы контрпродуктивно. Если они хотят быть частью переговорного процесса, то им надо заявить об этом США", - указал замглавы МИД Ирана. Тегеран не возражает против того, чтобы Европа присоединилась к переговорному процессу между Ираном и США, но это не должно усложнить ситуацию, добавил он.

Пять раундов переговоров Ирана с США ранее в этом году по ядерному досье Тегерана завершились без видимых результатов. Крайне негативное воздействие на этот дипломатический процесс оказали сначала военная операция Израиля против Ирана, а затем удары Вашингтона по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана. Одновременно переговоры с Ираном ведут представители стран "евротройки".

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует воспользоваться механизмом snapback.