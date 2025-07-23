Как отметила директор национальной разведки Соединенных Штатов, факт манипулирования данными подтверждается множеством доказательств

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама несет ответственность за манипулирование данными разведывательных служб страны. Как заявила директор национальной разведки США Тулси Габбард на брифинге в Белом доме, решение о возможном уголовном преследовании Обамы в связи с этим должно принять министерство юстиции.

"Мы передали и будем передавать все эти документы в министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого", - сказала она.

Ее попросили уточнить, идет ли речь о возможном уголовном преследовании Обамы. "Верно. Доказательства, которые мы обнаружили и обнародовали, прямо указывают на то, что президент Обама возглавил процесс фабрикации этой оценки, подготовленной разведывательными службами. Этот факт подтверждается множеством доказательств и разведывательными данными", - резюмировала Габбард.

"Я не юрист, но, как я уже говорил ранее, если посмотреть на намерения, стоящие за созданием поддельного, сфабрикованного документа разведки, который прямо противоречит многочисленным оценкам, сделанным разведывательным сообществом, то выраженные намерения и последующие действия можно охарактеризовать только как многолетний заговор и измену против американского народа, нашей республики и попытку подорвать администрацию президента [США Дональда] Трампа", - подчеркнула глава Нацразведки США.

Она отметила, что часть сотрудников спецслужб, работавших во время выборов 2016 года, по-прежнему находится на службе. "Некоторые из них, которые по-прежнему работают в этих ведомствах и подтверждают наши выводы о том, что президент Обама поручил разведывательному сообществу подготовить оценку, чтобы продвигать эту сфабрикованную ложную версию, которая в конечном итоге привела к многолетнему сговору с целью подорвать президентство Трампа", - указала Габбард.

Материалы расследования

Как ранее сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США от 2020 года, рассекреченный по инициативе Габбард, Обама поручил разведке включить в доклад 2017 года утверждения о том, что Россия отдавала Дональду Трампу предпочтение на президентских выборах в США 2016 года.

По данным телеканала, у авторов доклада не было свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в США. Законодатели установили, что сотрудники ЦРУ сообщали тогдашнему директору спецслужбы Джону Бреннану о том, что у них "нет прямых указаний на то, что [президент России Владимир] Путин хотел победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа". Однако доклад был составлен "по заказу президента", его подготовка сопровождалась "необычными указаниями" со стороны Обамы и его приближенных.