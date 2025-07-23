AFP: чета Макронов подала иск о клевете против журналистки из США

Как пишет агентство, Кэндис Оуэнс активно заявляла в видеороликах, что Брижит Макрон на самом деле "родилась мужчиной", и способствовала распространению этой информации в Соединенных Штатах с марта 2024 года

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена обратились в суд США с иском о клевете против американской журналистки Кэндис Оуэнс из-за ее заявлений о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Как пишет агентство, Оуэнс активно заявляла в видеороликах, что Брижит Макрон на самом деле "родилась мужчиной", и способствовала распространению этой информации в США с марта 2024 года, а потом придала ей "мировую известность" с помощью серии видеороликов под названием "Становление Брижит" (Becoming Brigitte). На данный момент на YouTube-канал журналистки подписаны более 4,7 млн человек.

Супруги подали иск о клевете в суд штата Делавэр 23 июля. Они потребовали выплатить компенсацию за причиненный ущерб, размер которой будет определен в ходе судебного разбирательства. Адвокаты французского президента и его жены утверждают, что Оуэнс "была полностью осведомлена о ложности этих утверждений и систематически отклоняла все просьбы об опровержении, продолжая свою кампанию по дискредитации с целью приобрести известность и заработать деньги", сообщает AFP.

Газета Financial Times (FT) пишет, что размер иска составляет 218 страниц. Адвокаты акцентируют внимание на "клеветническом домысле", что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Троньё. В иске также говорится, что президент и его супруга понесли "существенный репутационный ущерб" и потратили "значительные суммы денег на корректировки публичных сведений". По словам адвоката, они готовы лично явиться в суд в Делавэре.