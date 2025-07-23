По данным агентства, мужчина передавал различную информацию, связанную с посольством, в обмен на криптовалюту или наличные деньги

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудник охраны посольства США в Осло был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

27-летний норвежец был задержан 20 ноября 2024 года, однако о происшествии стало известно только сейчас. Следствие считает, что с марта по конец ноября 2024 года мужчина передавал различную информацию, связанную с посольством, в обмен на криптовалюту или наличные деньги. В частности, речь идет о номерах телефонов, адресах проживания, регистрационных знаках автомобилей, а также план посольства и информацию о мерах безопасности.

Норвежская прокуратура в своем обвинительном заключении заявила, что сбор данных велся в интересах иностранных государств. Сам задержанный признает, что собирал сведения, но отрицает обвинения в шпионаже, уточняет агентство со ссылкой на интервью адвоката норвежскому телеканалу TV2. По данным норвежских СМИ, ему грозит 21 год тюремного заключения, если его вина будет доказана.