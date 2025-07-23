Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади также заявил, что утверждения о том, что Иран обогащает уран для получения ядерного оружия, представляют собой "большую ложь"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Вопросы снятия санкций и ответных шагов Ирана по укреплению доверия взаимосвязаны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, принимающий участие в мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

"Что касается мер по укреплению доверия. Все пять раундов переговоров [между Ираном и США] <...> были сосредоточены на двух важных вопросах: во-первых, на мерах укрепления доверия, обеспечении прозрачности или, как они говорят, большего доверия к ядерной программе Ирана, а во-вторых, на снятии санкций. Эти две важные составляющие всегда были в центре внимания наших переговоров с американцами в течение пяти раундов переговоров", - сказал он на брифинге для журналистов.

"Принимая во внимание то, как будут сниматься санкции, мы можем договориться и об уровне проверок и мерах по укреплению доверия. Так что все зависит от взаимных шагов, которые стороны предпринимают в этом направлении", - указал замглавы МИД. "На мой взгляд, это вопрос переговоров. И на столе переговоров возможно все, когда речь идет о мерах укрепления доверия, а также о снятии санкций", - подчеркнул он.

Гарибабади также заявил, что утверждения о том, что Иран обогащает уран для получения ядерного оружия, представляют собой "большую ложь". "Каждая страна имеет право выбирать свой путь развития. Иран решил работать над модернизированными проектами и технологиями, такими как обогащение. Им это не нравится, они говорят, что Иран собирается использовать обогащение для получения ядерного оружия. Это большая ложь международному сообществу. Большая ложь", - резюмировал заместитель министра.

Пять раундов переговоров Ирана с США ранее в этом году по ядерному досье Тегерана завершились без видимых результатов. Крайне негативное воздействие на этот дипломатический процесс оказали сначала военная операция Израиля против Ирана, а затем удары Вашингтона по трем ключевым объектам ядерной программы Тегерана. Одновременно переговоры с Ираном ведут представители стран "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция).

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что новый раунд переговоров Ирана и стран "евротройки" по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана пройдет 25 июля в Стамбуле на уровне заместителей министров иностранных дел. До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились считать конец августа крайним сроком заключения ядерной сделки с Ираном. В противном случае "евротройка" планирует воспользоваться механизмом восстановления санкций в отношении Ирана.