Владислав Косиняк-Камыш также в очередной раз заявил о "гибридной войне" между Польшей с одной стороны и РФ с Белоруссией с другой

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Операция на границе с Белоруссией стала крупнейшей для польской армии со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"11 тыс. сотрудников [погранслужбы] и военных на восточной границе, еще несколько тысяч на западной. Это крупнейшая военная операция на территории нашей родины с момента завершения Второй мировой войны. В любом случае, более масштабная, чем операции в Ираке и Афганистане", - сказал Косиняк-Камыш.

Кроме того, министр в очередной раз заявил о "гибридной войне" между Польшей с одной стороны и Россией с Белоруссией с другой. Как он утверждает, противостояние такого рода началось в 2021 году с резким наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки на белорусско-польскую границу. Политик также подчеркнул, что в Польше проверяют каждый пожар на предмет диверсии.

В августе 2024 года Минобороны Польши объявило о начале операции "Безопасное Подлясье". В ней задействованы 6 тыс. военнослужащих польской армии, еще 8 тыс. находятся в резерве.