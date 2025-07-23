Их сумма составит $322 млн

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Украине запчастей для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) HAWK Phase III и боевых машин пехоты (БПМ) Bradley, а также другое сопутствующее материально-техническое обеспечение на сумму $322 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как оно уточнило, Киев ранее запросил у США техническое обслуживание упомянутых ЗРК, а также различные запчасти и оборудование для них на сумму $172 млн. Кроме того, украинские власти запросили услуги по ремонту Bradley и необходимое для этого оборудование на $150 млн.

В документе подчеркивается, что "предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет Украине обеспечивать свою оборону". При техническом обслуживании ЗРК HAWK Phase III основными подрядчиками будут компании Sielman, RTX Corporation и PROJECTXYZ. Обеспечением ремонта Bradley займутся компании BAE Systems, Cummins, Leonardo DRS, и Renk Group AG.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможное оказание услуг и продажу запчастей. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальных сделок и их возможное блокирование.

Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО.