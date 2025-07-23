Установлены камеры видеонаблюдения и датчики движения, сообщил глава польского МВД Томаш Семоняк

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Польша завершила обустройство на всем протяжении границы с Белоруссией так называемого электронного барьера - системы мониторинга с видеонаблюдением и датчиками движения. Об этом сообщил в эфире телеканала TVN24 глава польского МВД Томаш Семоняк.

"Несколько дней назад, 20 июля, на протяжении всего отрезка [границы с Белоруссией] завершилось возведение электронного барьера - установлены камеры видеонаблюдения, датчики движения", - рассказал Семоняк.

В 2022 году польские власти установили на границе металлический барьер высотой 5,5 м на участке протяженностью 180 км. Сверху стена увита колючей проволокой. Вдоль всей границы установлены столбы с датчиками движения и всепогодными видеокамерами. В 2024 году начались работы по модернизации этого заграждения, а также по созданию "электронного барьера" на реках.