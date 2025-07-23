Politico: Трамп в ярости из-за всеобщего внимания к делу Эпштейна

Как рассказал источник газете, президент США разочарован своими сотрудниками, поскольку они не могут "пресечь теории заговора" против него

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его администрация возмущены и "находятся в ярости" из-за активного освещения событий вокруг дела обвиненного в растлении несовершеннолетних американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"Президент США явно в ярости. Я впервые вижу их (чиновников Белого дома - прим. ТАСС) в таком состоянии", - приводит издание слова одного из источников.

По их данным, Трамп разочарован тем, что его сотрудники не могут "пресечь теории заговора" против него, а также активным освещением ситуации со стороны СМИ. "Он считает, что есть гораздо более важные истории, заслуживающие внимания", - сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Politico пишет, что Трамп и его ближайшие союзники рассчитывали провести лето, "наслаждаясь заслуженным кругом почета" в том числе из-за заключения новых торговых соглашений и достижения договоренности с НАТО об увеличении расходов на оборону.

"Когда работаешь по 12-15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает. Именно так мыслит президент", - пояснил один из источников.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.