WSJ: глава Минюста США заявила Трампу, что его имя фигурирует в данных Эпштейна

По информации издания, Бонди проинформировала, что в документах финансиста фигурируют "многие другие видные фигуры"

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди поставила еще весной в известность американского президента Дональда Трампа о том, что его имя фигурирует в бумагах крупного финансиста Джеффри Эпштейна, который был уличен несколько лет назад в растлении несовершеннолетних и иных тяжких преступлениях подобного рода и покончил с собой. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылающаяся на должностных лиц американской администрации высокого ранга.

По ее свидетельству, Бонди и ее заместители проинформировали Трампа по этому вопросу на состоявшемся в Белом доме в мае совещании. Имя президента упоминается в этих документах много раз, отметила газета. Кроме того, согласно изложенной ею информации, до сведения главы администрации США довели, что в документах Эпштейна фигурируют "многие другие видные фигуры". В статье говорится, что в бумагах Эпштейна упоминаются таким образом "сотни других имен". "Упоминание в записях не является признаком [каких бы то ни было] правонарушений", - подчеркивает WSJ. Как она указывает, Трампа также уведомили в мае о том, что Минюст США не планировал обнародовать какие-то дополнительные документы из дела Эпштейна, поскольку такие материалы содержат в том числе детскую порнографию и личную информацию жертв.

Между тем директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун охарактеризовал нынешнюю публикацию WSJ как "еще один лживый материал" этой газеты.

Позиция Трампа

Республиканец Трамп, который был знаком с Эпштейном, утверждал 15 июля, что материалы по этому делу были подделаны 44-м и 46-м президентами США, демократами Бараком Обамой и Джо Байденом, а также Джеймсом Коми в бытность последнего директором ФБР США.

6 июля портал Axios проинформировал, что министерство юстиции и ФБР не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных фигур со стороны Эпштейна, наличия списка его клиентов и каких-либо подтверждений версии его убийства. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что списка клиентов, о котором фактически упоминала ранее Бонди, не существует. Министр затем дала дополнительные пояснения, из которых, по сути, следовало, что она неточно выразилась, что она имела в виду все документы по делу Эпштейна, но не подтверждала существование перечня его клиентов. Между тем Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании в прошлом году неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Уточнения Трампа, Бонди и других должностных лиц администрации США вызвали бурю негодования у значительной части сторонников нынешнего президента. Эти избиратели требуют публикации полной информации по делу Эпштейна. Американский предприниматель, самый состоятельный человек планеты Илон Маск, который до недавних пор был одним из советников Трампа, призвал главу администрации США обнародовать все материалы по делу Эпштейна. Согласно публикациям в американской печати, заместитель директора ФБР Дэн Бонджино разругался с Бонди и пригрозил уволиться в связи с ее отказом от дальнейшего обнародования данных из дела Эпштейна.

Бонди на прошлой неделе отказалась комментировать эти вопросы. Сторонники Трампа из движения MAGA сейчас требуют отставки Бонди, однако ее действия защищает президент. MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой") - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года. Лозунг прочно закрепился в политическом лексиконе в Соединенных Штатах.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.