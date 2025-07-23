Ведомство объявило о создании специальной группы по оценке доказательств, обнародованных директором нацразведки Тулси Габбард

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США сформирует специальную группу для оценки рассекреченных директором национальной разведки США Тулси Габбард материалов о возможной фабрикации администрацией экс-президента Барака Обамы разведывательных данных, которые якобы свидетельствовали о вмешательстве России в выборы американского президента.

"Сегодня Министерство юстиции объявило о создании специальной группы по оценке доказательств, обнародованных директором национальной разведки Тулси Габбард", - говорится в заявлении ведомства. Министерство также изучит "потенциальные дальнейшие юридические шаги", которые могут быть приняты в связи с обнародованием этой информации.

"Это министерство с крайней серьезностью относится к предполагаемому использованию разведывательного сообщества в качестве оружия [во внутриполитической борьбе]", - сказано в заявлении.

"Мы в полной мере расследуем эти тревожные разоблачения и не оставим без внимания ни одного факта, чтобы восстановить справедливость", - заявила в этой связи министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Габбард на брифинге в Белом доме в среду заявила, что Обама несет ответственность за манипулирование данными разведывательных служб страны, однако решение о возможном уголовном преследовании экс-президента должно принять Министерство юстиции.

Материалы расследования

Как ранее сообщил телеканал Fox News со ссылкой на отчет спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса от 2020 года, рассекреченный по инициативе Габбард, Обама поручил разведке включить в доклад 2017 года утверждения о том, что Россия отдавала Дональду Трампу предпочтение на президентских выборах в США 2016 года.

По данным телеканала, у авторов доклада не было свидетельств вмешательства России в избирательный процесс в США. Законодатели установили, что сотрудники ЦРУ сообщали тогдашнему директору спецслужбы Джону Бреннану о том, что у них "нет прямых указаний на то, что [президент России Владимир] Путин хотел победы [на президентских выборах в США Дональда] Трампа". Однако доклад был составлен "по заказу президента", его подготовка сопровождалась "необычными указаниями" со стороны Обамы и его приближенных.