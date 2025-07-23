Журнал пишет, что, героизируя Владимира Зеленского, Запад "закрывал глаза на растущий список его ошибок"

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Решение Владимира Зеленского принять закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, - грубая стратегическая ошибка и угроза продолжению международной помощи. С такой оценкой выступил журнал The Economist.

"С неприличной поспешностью Зеленский подписал новый закон в тот же день, когда он был внесен в Верховную раду и принят ею. Но это не просто плохой закон, это грубая стратегическая ошибка", - отмечает издание. Как говорится в статье, принятый закон - "прямая угроза международной поддержке, которая помогала Украине во время войны". "Терпение избирателей не безгранично. В большинстве стран Запада поддержка Украины ослабевает. После трех с половиной лет войны, конца которой не видно, [западным] лидерам все труднее обосновывать размер их обязательств [по поддержке Украины]. <…> Если Украина начнет напоминать ту коррумпированную авторитарную систему, от которой когда-то стремилась избавиться, западным политикам будет все сложнее выступать за то, что эту страну стоит защищать", - пишет The Economist.

Издание признает, что Запад несет определенную ответственность за это, так как, героизируя Зеленского, он "закрывал глаза на растущий список его ошибок". В качестве таковых издание называет преследование властями антикоррупционных активистов, заморозку счетов и запрет на выезд из страны в отношении "политических врагов правительства", например, бывшего президента Петра Порошенко. "Друзья Украины не сделали достаточно для того, чтобы публично указать ему на эти просчеты", - пишет The Economist.

Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.