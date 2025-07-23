ХАМАС подтвердил, что передал посредникам ответ на их предложение

Телеканал Al Hadath утверждает со ссылкой на источники, что ответ был положительным

КАИР, 24 июля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам свой ответ на их последнее предложение с целью продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Некоторое время назад ХАМАС передал посредникам ответ палестинских фракций на предложение о прекращении огня", - говорится в сообщении. Другие подробности пока не приводятся.

Со своей стороны телеканал Al Hadath утверждает со ссылкой на источники, что представленный ХАМАС ответ был положительным, также не сообщив дополнительной информации.

Ранее телеканал утверждал, что переданный посредникам документ содержит в себе требование "отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора" на юге Газы. Кроме того, ХАМАС настаивает на том, чтобы хотя бы "часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда посредством ООН и его агентств" и не распределялась бы при участии Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF).

В среду телеканал Sky News Arabia проинформировал, что представители Египта и Катара, которые выступают посредниками на непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем, попросили радикалов предоставить более конструктивный ответ на представленные предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа. Телеканал утверждал, что ответ движения содержал главным образом его комментарии по вопросам доставки гуманитарной помощи в анклав, карты вывода израильских войск из анклава и предоставления движению гарантий прекращения огня в Газе.

В рамках последней инициативы во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.