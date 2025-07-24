Сийярто: Венгрия не поставляла и не будет поставлять оружие Украине

Будапешт не хочет вовлечения в этот конфликт, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Будапешт не поставлял и не будет поставлять оружие Украине, Венгрия не хочет быть вовлеченной в этот конфликт. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия - страна, которая никогда не поставляла оружие Украине, и мы не будем поставлять Украине оружие в будущем. Пока наше правительство находится у власти, наша цель - чтобы Венгрия оставалась вне этой войны и не была в нее вовлечена", - сказал он.

Сийярто отметил, что Венгрия "не будет выделять никакие финансовые ресурсы для поставки вооружений Киеву" и не участвует в помощи, которую оказывают Украине страны - члены НАТО.

14 июля Трамп заявил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию этого процесса будет осуществлять НАТО. Он также сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.