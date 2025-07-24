Мерц и Макрон обсудят с Зеленским закон об антикоррупционных службах Украины

Канцлер Германии и президент Франции отметили, что сейчас на Украине принимается решение о членстве страны в ЕС, сообщил представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус

БЕРЛИН, 24 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют обсудить с Владимиром Зеленским вызывающие споры меры по борьбе с коррупцией, в том числе закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

"Президент Макрон и канцлер ФРГ договорились о проведении интенсивных дискуссий с Зеленским по вопросам борьбы с коррупцией", - заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус после трехчасовых переговоров лидеров двух стран на вилле Борзиг в Берлине. Мерц и Макрон отметили, что сейчас на Украине принимается решение о членстве страны в Европейском союзе.

Европейские лидеры, по словам представителя правительства ФРГ, также подробно обсудили военную ситуацию на Украине и дальнейшую военную поддержку Киева. Подробностей он не привел.

Зеленский во вторник подписал принятый Верховной радой закон, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, что вызвало протесты в Киеве и других крупных городах страны. Согласно уже вступившему в силу 23 июля закону, генпрокурор Украины становится руководителем прокуроров САП, что практически переводит в его подчинение антикоррупционную прокуратуру и оказывает влияние на проводимые НАБУ дела. Кроме того, закон отменяет запрет на передачу дел из НАБУ другим органам, а генпрокурор теперь сможет забирать производства НАБУ и передавать их другим прокурорам. Как отмечают украинские СМИ, принятый закон окажет ключевое влияние на НАБУ, а также на работу Национального агентства по предотвращению коррупции.