Сийярто: cоглашение РФ и США необходимо для урегулирования конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что "наличие прямого канала связи между российским и американским лидерами делает безопаснее весь мир"

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Всеобъемлющее соглашение между Москвой и Вашингтоном необходимо для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"В моем понимании, у этой войны есть только одно решение, для которого необходимо всеобъемлющее соглашение между США и Россией. Поэтому мы всегда рады информации о контактах на высоком уровне между Россией и США, будь то контакты на уровне президентов или министров иностранных дел", - сказал он.

Сийярто отметил, что "наличие прямого канала связи между российским и американским лидерами делает безопаснее весь мир". "В отсутствие такого диалога мир становится менее безопасным. Мы надеемся, что президент [США Дональд] Трамп и президент [России Владимир] Путин продолжат взаимодействовать и говорить друг с другом", - заключил министр.