Сийярто: в ЕС препятствуют усилиям по урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что "на словах они могут быть за мирное урегулирование", но на деле разжигают конфликт

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Многие государства - члены Европейского союза препятствуют усилиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"К сожалению, многие европейские лидеры препятствуют мирным усилиям. На словах они могут быть за [мирное урегулирование], но на деле они разжигают этот конфликт. Венгрия на протяжении последних трех с половиной лет выступала за прекращение огня и за начало мирных переговоров. Все это время, за исключением последних двух месяцев, остальные страны Европы критиковали Венгрию за это", - сказал он.