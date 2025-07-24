Лидер Партии социалистов подчеркнул, что суд над главой Гагаузии затягивается, так как властям не было выгодно выносить приговор в начале июля, когда в Молдавию приезжала глава ЕК

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что обвинения против главы Гагаузии Евгении Гуцул не обоснованы, ее должны отпустить.

"По поводу Гуцул позиция социалистов известна: она победила на выборах главы Гагаузии, где практически 99% населения против нынешней власти, и выступает за сотрудничество с Россией. Поэтому ее и решили наказать. Я считаю, что обвинения против Гуцул не обоснованы, ее надо отпустить, а [президент Молдавии Майя] Санду должна назначить ее членом правительства Молдавии, как это прописано в законе", - сказал Додон в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что суд над Гуцул затягивается, так как властям не было выгодно выносить приговор в начале июля, когда в Молдавию приезжала глава Еврокомиссии. "Приговор оставили на потом, когда избирательная кампания будет в разгаре", - добавил Додон.

Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании прошедших в 2023 году выборов главы Гагаузии. Она была задержана в апреле текущего года, в июне суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.

Адвокат Гуцул Наталья Байрам заявила ТАСС, что защита работает над подготовкой обращения в Европейский суд по правам человека, так как не видит возможности отстоять ее права в молдавском суде, который находится под давлением властей. Глава Гагаузии категорически отвергает все доводы стороны обвинения, заявляя, что за ее арестом стоят Санду и правящая Партия действия и солидарности, которые хотят отстранить ее от должности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.