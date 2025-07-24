Додон: оппозиция Молдавии не допустит фальсификаций на парламентских выборах

Лидер Партии социалистов отметил, что ситуация с референдумом о вступлении в ЕС и выборами президента не повторится, так как "теперь оппозиция действует вместе и слаженно"

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Оппозиция Молдавии не допустит на парламентских выборах фальсификаций на зарубежных участках, благодаря которым Майя Санду была избрана президентом. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Думаю, не повторится ситуация с референдумом о вступлении в ЕС и выборами президента, которые Санду и ее партия проиграли нам внутри страны, но сумели подтасовать на открытых в западных странах участках. На те выборы и референдум каждый шел со своей стратегией, но теперь оппозиция действует вместе и слаженно. Социалисты, коммунисты, формирования [Василия] Тарлева и [Ирины] Влах (бывших премьера и главы Гагаузии - прим. ТАСС) объявили о создании патриотического блока на левом фланге. Появился солидный игрок в центре - Блок "Альтернатива", с которым мы сможем сотрудничать, чтобы не допустить фальсификаций. Основная работа здесь - с нашими гражданами за рубежом, где мы и сосредотачиваем сейчас главные усилия", - сказал Додон.

Как показал проведенный социологической компании IMAS в июне опрос общественного мнения, подавляющее большинство населения Молдавии - около 80% - ожидает фальсификаций на предстоящих выборах в парламент. Лишь 8% граждан считают, что выборы будут "свободными и честными".

В октябре 2024 года Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования около 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов на этих участках, узурпации власти при поддержке ЕС и не признали ее легитимность.

Как свидетельствуют опросы, на нынешних выборах блок оппозиционных левых партий, переговоры о формировании которого ведут лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", имеет высокие шансы на победу. Также большие шансы попасть в будущий парламент имеют правящая партия, рейтинг которой в последнее время снижается из-за провалов в управлении страной, и блок "Победа", Блок оппозиционных проевропейских партий "Альтернатива", который возглавили мэр Кишинева Ион Чебан, Стояногло, а также экс-премьер Ион Кику и лидеры партии "Гражданский конгресс" и "Наша партия". Остальные партии не преодолели бы порог в 5%. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.