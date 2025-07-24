Такие опасения высказали участники прошедшей накануне встречи, на которой присутствовал сам Сигэру Исиба, утверждает газета

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) грозит раскол, если Сигэру Исиба останется ее председателем и премьер-министром страны. Такие опасения, как сообщила газета Nikkei, высказали участники прошедшей накануне встречи с участием самого Исибы и трех экс-премьеров - Таро Асо, Ёсихидэ Суги и Фумио Кисиды.

Сам Исиба после встречи в беседе с журналистами опроверг сообщения японских СМИ о том, что он говорил своему окружению о планах отставки до конца августа после провала ЛДП на выборах в верхнюю палату парламента, в результате которых правящая коалиция в составе ЛДП и партии "Комэйто" потеряла большинство. Он также сообщил, что на встрече с Асо, Сугой и Кисидой не поднималась тема его политического будущего.

Однако, как утверждает Nikkei, присутствовавшие на встрече дали понять, что сложившаяся ситуация не позволяет Исибе сохранять пост премьера. "Если так будет продолжаться, партия расколется", - привело издание опасения, высказанные на встрече.

Сообщения о планах уйти в отставку

В среду газета Mainichi сообщила, что Исиба рассказал своему окружению о планах объявить об уходе в отставку до конца августа. Агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленных функционеров ЛДП назвало отставку неизбежной. Газета Yomiuri сообщила, что Исиба может уйти в отставку уже в июле.

На прошедших 20 июля выборах правящий блок в составе ЛДП и партии "Комэйто" потерял большинство в верхней палате парламента. Это второе подряд крупное электоральное поражение для Исибы - осенью 2024 года правящая коалиция уже потеряла большинство в ключевой нижней палате парламента. После этого все чаще стали раздаваться призывы к отставке Исибы, причем и в самой ЛДП на высоком уровне.

Возможное развитие событий

В случае окончательного решения Исибы уйти в отставку в ЛДП пройдут выборы нового председателя. Потенциальными кандидатами считаются экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которая в случае победы может стать первой женщиной на посту председателя ЛДП и, вероятно, премьера страны, министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, человек "номер два" в правительстве Ёсимаса Хаяси, экс-министр экономической безопасности, "восходящая звезда" ЛДП Такаюки Кобаяси, министр финансов Кацунобу Като, бывший генсек ЛДП Тосимицу Мотэги, экс-министр финансов Сюнъити Судзуки.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному газетой Yomiuri 21-22 июля, 26% респондентов хотят видеть Санаэ Такаити в качестве следующего премьера. За ней следует молодой политик, сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми (22%), который в последние месяцы завоевал популярность благодаря решительным мерам по борьбе с ростом цен на рис. Нынешний премьер Сигэру Исиба занял третье место с 8%.

Глава правительства Японии избирается парламентом. На протяжении долгих лет, когда блок в составе ЛДП и "Комэйто" имел прочное большинство как в ключевой нижней, так и в верхней палате парламента, председатель ЛДП почти автоматически становился премьер-министром.

Осенью 2024 года после провала в нижней палате парламента ЛДП и "Комэйто" сумели сформировать правительство меньшинства, пользуясь разногласиями в рядах оппозиции. Однако сейчас, как отмечают аналитики, есть риск, что депутаты не проголосуют за лидера либерал-демократов. Для прохождения процедуры следующему лидеру ЛДП, если Исиба уйдет в отставку, придется либо заручиться поддержкой части оппозиционных партий, либо убедить часть оппозиции не голосовать за единого кандидата от оппозиции, что обеспечит победу во втором туре голосования в парламенте.