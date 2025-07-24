В администрации президента понимают, что "провалили управление страной, ввергнув ее в жесточайший кризис", подчеркнул лидер Партии социалистов

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Давление на оппозицию в Молдавии выдает страх администрации президента Майи Санду, которая понимает, что не выполнила и части предвыборных обещаний. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон.

"Все эти действия выдают страх власти перед выборами, которые, судя по опросам, они проигрывают. Они понимают, что не выполнили и части своих обещаний дать старт "хорошим временам", провалили управление страной, ввергнув ее в жесточайший кризис, опасно расколов общество на "хороших" и "нехороших" людей. И теперь пытаются подавить, запугать оппонентов. Методы применяются разные", - сказал он.

После прихода к власти Санду и ее партии Молдавия была ввергнута в тяжелейший экономический кризис, в стране начались протесты. Власти обвинили оппозицию в подготовке госпереворота, были запрещены несколько партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 16 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. Некоторых из них обвинили в "пропаганде молчанием" в контексте конфликта на Украине.

По инициативе Санду был создан центр "Патриот", работа которого была направлена на борьбу с теми, кого Кишинев называет изменниками родины, блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в списки которого были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. В то же время, как заявил ранее Додон, все госорганы Молдавии, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.