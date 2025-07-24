Hürriyet: Анкара и Дамаск заключат соглашение о военном сотрудничестве

Издание отмечает, что на этот шаг стороны идут на фоне угроз безопасности Сирии со стороны Израиля

СТАМБУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Турция и новые власти Сирии заключат всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве. Об этом сообщает турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Издание не уточняет, когда планируется подписать этот документ, отмечая, что на этот важный шаг в Анкаре и Дамаске идут на фоне угроз безопасности Сирии со стороны Израиля, который пытается разжечь гражданскую войну в арабской республике.

Hürriyet напоминает, что глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил о том, что его страна не допустит реализации планов по дестабилизации Сирии и ее расколу. Издание также отмечает, что новые сирийские власти обратились к Турции за помощью в борьбе с терроризмом.

Телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны сообщил в среду, что новые сирийские власти запросили помощь Турции в рамках усилий по укреплению обороноспособности и борьбы с террористическими организациями, в том числе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

13 июля в провинции Эс-Сувейда вспыхнули столкновения между ополченцами из арабских племен и силами самообороны горцев-друзов. 15 июля спецподразделения МВД и Минобороны Сирии вошли в одноименный административный центр провинции и начали его зачистку с целью стабилизации ситуации. Вскоре после этого Израиль начал наносить удары по колоннам Вооруженных сил Сирии, аргументируя это стремлением защитить друзское население, а 16 июля подверг обстрелам несколько стратегических объектов в Дамаске.

Сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил 19 июля о введении режима прекращения огня в южной провинции Эс-Сувейда в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников. Спецпосланник США по Сирии Том Баррак на следующий день сообщил, что перемирие между арабской республикой и Израилем вступило в силу.