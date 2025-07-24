Khmer Times: Армия Камбоджи ответила контратакой на вторжение тайских войск

Камбоджийская армия действует строго в рамках самообороны, отвечая на неспровоцированное вторжение, заявила пресс-секретарь министерства национальной обороны Камбоджи генерала-лейтенант Мали Сочхеат

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Камбоджи начали контрнаступление против тайских войск после вооруженного инцидента, произошедшего сегодня рано утром на границе двух стран. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря министерства национальной обороны Камбоджи генерала-лейтенанта Мали Сочхеат.

По ее словам, камбоджийская армия действует строго в рамках самообороны, отвечая на неспровоцированное вторжение тайских войск, которое "нарушило территориальную целостность" Камбоджи. "Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы в провинции Оддар-Миенчей", - сообщила представительница Минобороны.

Как отмечает Khmer Times, столкновения начались около 07:30 (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Меанчей. Местные жители рассказали изданию, что слышали звуки интенсивных перестрелок и взрывов, указывающие на то, что обе стороны могут использовать тяжелое вооружение. Ситуация остается напряженной, поскольку, как сообщается, обе стороны укрепляют свои позиции вдоль границы.

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани. В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

2 июня Камбоджа объявила о намерении передать в Международный суд ООН для юридического урегулирования доставшийся двум странам в наследство со время французского колониального правления в Индокитае спор по демаркации границы в четырех приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей. Таиланд с таким решением Камбоджи не согласился и в одностороннем порядке закрыл со своей стороны все пограничные переходы на совместной границе, вынудив Пномпень пойти на аналогичный ответный шаг.