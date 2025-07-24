Что известно о столкновениях на границе Камбоджи и Таиланда

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля.

Стороны сообщают о применении боевой авиации. Известно по крайней мере о двух погибших мирных жителях.

ТАСС собрал главное о ситуации.

Причины обострения

Отношения Камбоджи и Таиланда продолжают ухудшаться после произошедшего 28 мая вооруженного инцидента, в ходе которого тайские солдаты открыли огонь по камбоджийскому военному посту в деревне Течо Морокот района Фонг на спорной территории, расположенной между камбоджийской провинцией Прэахвихеар и таиландской провинцией Убонратчатхани.

В результате этого один камбоджийский военнослужащий был убит и еще несколько получили ранения.

2 июня Камбоджа объявила о намерении передать в Международный суд ООН для юридического урегулирования доставшийся двум странам в наследство со время французского колониального правления в Индокитае спор по демаркации границы в четырех приграничных районах - Мамбей, а также вокруг храмов Тамоантхом, Тамоантауч и Такрабей.

Таиланд с таким решением Камбоджи не согласился и в одностороннем порядке закрыл со своей стороны все пограничные переходы на совместной границе. Пномпень пошел на аналогичный ответный шаг.

Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на приграничной территории королевства.

Пномпень отверг обвинения в ответственности за подрыв трех тайских солдат на мине, заявив, что военные отклонились от безопасных маршрутов патрулирования

23 июля власти Таиланда приняли решение понизить уровень дипломатических отношений с Камбоджей.

Правительство Камбоджи объявило о своем решении понизить уровень дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого в ответ на решение Бангкока сократить связи с Пномпенем, сообщил новостной портал Fresh News.

Власти Таиланда приняли решение закрыть все пограничные пункты на границе с Камбоджей.

Боевые действия

Как отмечает Khmer Times, столкновения начались около 07:30 (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Меанчей.

Местные жители рассказали изданию, что слышали звуки интенсивных перестрелок и взрывов, указывающие на то, что обе стороны могут использовать тяжелое вооружение.

Ситуация остается напряженной, поскольку, как сообщается, обе стороны укрепляют свои позиции вдоль границы.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат заявила, что армия действует строго в рамках самообороны, отвечая на неспровоцированное вторжение войск Таиланда, которое "нарушило территориальную целостность" королевства.

Истребители ВВС Таиланда нанесли бомбовый удар по военным позициям Камбоджи в ходе эскалации пограничного конфликта, сообщила газета Khmer Times.

По ее сведениям, в 11:30 (07:30 мск) истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по камбоджийским военным позициям вдоль спорной пограничной зоны в провинции Прэахвихеар.

Это первое подтвержденное применение военно-воздушных сил в ходе боевых действий, отмечает издание.

Двое жителей провинции Сурин погибли в результате атаки камбоджийских войск из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщила газета The Nation со ссылкой на местные власти.

Ситуация с российскими туристами

Находящиеся в Таиланде российские туристы в безопасности, обострение конфликта на границе не влияет на их отдых, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии со ссылкой на генерального директора туроператора Satmarket Ирину Сетун.

Массового туристического потока в Камбоджу нет, а курортные локации в Таиланде находятся далеко от границы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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