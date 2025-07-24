Израильские власти изучают документ, отметили в канцелярии премьер-министра государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /ТАСС/. Израильская сторона получила через посредников ответ палестинского движения ХАМАС по поводу дальнейших переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Посредники передали израильской делегации ответ ХАМАС. В настоящий момент он внимательно изучается", - заявили в канцелярии.

Как сообщил гостелерадиокомпании Kan израильский чиновник, участвующий в переговорах, новый ответ ХАМАС выглядит "более позитивным", чем предыдущий.

Ранее телеканал Al Hadath утверждал, что переданный посредникам документ содержит в себе требование "отвести израильские войска на 1,2 км от Филадельфийского коридора" на юге Газы. Кроме того, по его сведениям, ХАМАС настаивает на том, чтобы хотя бы "часть гуманитарной помощи, ввозимой в анклав, была доставлена туда посредством ООН и его агентств" и не распределялась бы при участии Фонда гуманитарной помощи Газе.

Телеканал Sky News - Arabia 23 июля проинформировал, что представители Египта и Катара, которые выступают посредниками на непрямых переговорах между ХАМАС и Израилем, попросили радикалов предоставить более конструктивный ответ на представленные предложения по урегулированию ситуации в секторе Газа. Телеканал утверждал, что ответ движения содержал главным образом его комментарии по вопросам доставки гуманитарной помощи в анклав, карты вывода израильских войск из анклава и предоставления движению гарантий прекращения огня в Газе.

В рамках последней инициативы во время согласованного 60-дневного режима прекращения огня радикалы передадут израильской стороне 10 живых заложников и тела 18 узников, погибших в Газе. Израиль в тот же период перемирия обязуется освободить из тюрем 150 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, а также 1,1 тыс. арабов, арестованных в секторе Газа после начала военной операции Израиля в анклаве в октябре 2023 года. Кроме того, согласно возможным договоренностям, будет значительно увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой жителям анклава.