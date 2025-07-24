Председатель Национального профсоюзного блока Думитру Костин заявил, что румынское правительство "не уследило за развитием кризиса и теперь совершает новые ошибки"

БУХАРЕСТ, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Национального профсоюзного блока Думитру Костин ввиду программы мер жесткой экономии призвал правительство Румынии сократить финансирование Украины и Молдавии.

"У этого государства-изгоя (имеется в виду Румыния - прим. ТАСС) есть две любовницы. Одна называется Молдавия, другая - Украина. <...> Давайте узнаем, на что ушли государственные деньги Румынии, какую часть ВВП вы тратите на одного партнера и на другого", - сказал он журналистам после трехчасовых переговоров с вице-премьером Драгошем Анастасиу, передает телеканал Digi24.

По словам лидера профсоюза, правительство тщательно скрывает, сколько "государственных денег [Румыния] тратит [на поддержку двух стран], какую долю эти расходы составляют в валовом внутреннем продукте". Он считает, что государство превратилось "в бездельника, который не уследил за развитием кризиса и теперь совершает новые ошибки, которые обернутся углублением кризисных процессов".

Меры жесткой экономии связаны с сокращением бюджетного дефицита Румынии, который является самым высоким среди стран Евросоюза - 7,5% ВВП в первом квартале 2025 года. Первый пакет, который включал повышение НДС и акцизов, отмену субсидий и надбавок, замораживание зарплат и пенсий, был проведен через парламент 7 июля. Второй пакет включает реформу местной администрации, системы здравоохранения, государственных компаний и специальных (повышенных) пенсий. Всего правительство Румынии намерено до конца лета принять три пакета мер жесткой экономии.