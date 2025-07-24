Александр Турчин обратил внимание на интенсивность контактов Минска и Москвы на различных уровнях, в том числе высшем

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Экономика России сохраняет устойчивость, несмотря на сложности, с которыми сталкивается. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Александр Турчин на встрече с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Беседа организована в Республике Алтай, на территории всесезонного курорта "Манжерок", где в пятницу состоится Международная экологическая конференция. Белорусская делегация будет принимать участие в этом мероприятии.

"Чувствуется, что на сегодняшний день, какие сложности ни были, экономика России демонстрирует устойчивость. Это, на самом деле, очень значимая вещь", - сказал Турчин. Он обратил внимание на интенсивность контактов Белоруссии и РФ на различных уровнях, в том числе высшем. "Я могу с удовлетворением отметить, что интенсивность и плодотворность нашей работы, на самом деле, меня удовлетворяет в полном объеме", - заявил белорусский премьер.

"Михаил Владимирович, вы обозначили те вопросы, по которым мы интенсивно двигаемся, правильно сказали - цифровая повестка, мне кажется, это та тема, [где] нам надо быстрее идти. Поэтому я благодарен вам за помощь в приезде ведущих экспертов российских в Беларусь", - отметил Турчин. По его словам, отношения двух стран развиваются в том числе в промышленной кооперации, сельском хозяйстве. "Я думаю, что в ходе нашей сегодняшней встречи мы в некоторой степени, может быть, финализируем некоторые наши договоренности", - добавил глава кабмина республики.

Мишустин и Турчин регулярно созваниваются, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, реализацию интеграционных проектов в Союзном государстве. В предыдущий раз о таком разговоре сообщалось 3 июля.