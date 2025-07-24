Гитанас Науседа предложил Гинтаутасу Палуцкасу "ответить на вопросы" или рассмотреть вопрос о возможности продолжать исполнять свои обязанности

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу две недели на то, чтобы принять решение о своем политическом будущем. Об этом литовский лидер заявил главе правительства на проведенной по инициативе президента встрече, сообщил журналистам советник главы государства Фредерикас Янсонас.

"Президент попросил премьера в течение двух ближайших недель либо аргументированно ответить на возникшие в обществе вопросы, либо рассмотреть вопрос о возможности продолжать исполнять обязанности премьера", - сказал советник.

Глава правительства после встречи повторил журналистам свою установку: он намерен поставить вопрос о доверии кабмину в Сейме (парламенте).

Как установили СМИ, до вступления на пост премьера Палуцкас в обход очереди получил в банке кредит для фирмы, ведущим акционером которой являлся. Еще в 2012 году, работая директором администрации столичного муниципалитета, он попал под суд за злоупотребление служебным положением - за оказание протекции по коммунальному контракту. Палуцкас получил два года условно и был приговорен к выплате €16,5 тыс. в качестве возмещения ущерба. Расчет надо было произвести в течение года, но последние выплаты премьер сделал лишь в июле 2025 года. Около 10 лет назад он добился оформления земельного участка на территории принадлежащего государству леса, где планировал строительство. Оно было остановлено прокуратурой, а земля возвращена государству. При содействии премьера европейский грант для фирмы получили его родственники.