Самолет благополучно вернулся после нанесения удара по камбоджийской военной бригаде

БАНГКОК, 24 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Таиланда опровергли сообщения о сбитом камбоджийскими военными истребителе F-16 королевства. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на ВВС.

Как утверждается, самолет благополучно вернулся после нанесения удара по камбоджийской военной бригаде.

Ранее газета Khmer Times сообщила, что истребитель F-16 ВВС Таиланда был сбит камбоджийскими военными. Столкновения начались около 07:30 утра (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.