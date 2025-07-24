Запрет касается и президента республики Александра Лукашенко, отмечает гостелерадио ERR

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Эстонии приняло решение ввести бессрочный запрет на въезд в страну в отношении 273 граждан Белоруссии, включая президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на эстонское министерство иностранных дел.

"На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Белоруссии не произошло позитивных изменений", - приводит ERR слова главы МИД Маргуса Цахкны, который внес инициативу на рассмотрение кабмина. Помимо Лукашенко, в санкционном списке значатся белорусские высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники органов безопасности.

Отмечается, что Таллин ввел санкции в отношении Минска в 2020 году.