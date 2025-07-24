Кроме того, отмечают львовские власти, необходимо "отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Львовский городской совет первым из муниципальных органов Украины обратился к Владимиру Зеленскому и Верховной раде с требованием пересмотреть закон, который фактически уничтожает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

"Львовский городской совет обратился к [Зеленскому] и Верховной раде с требованием защитить независимость антикоррупционных органов", - написал он в Telegram-канале. Депутаты Львова требуют сохранить независимость НАБУ и САП, а также вернуть нормы, гарантирующие автономность антикоррупционных ведомств, в недавно принятый закон.

Кроме того, отмечают львовские власти, необходимо "отменить вредные поправки, которые были внесены без надлежащей экспертизы и публичного обсуждения" и закрепить на законодательном уровне защиту антикоррупционной системы от любых подобных реформ.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Митинги, которые прошли также в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе, не стихали два дня. В день вступления закона в силу в центре Киева собралось более 9 тыс. митингующих.