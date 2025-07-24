Законопроект подписали 48 депутатов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутат Ярослав Юрчишин внес в Верховную раду проект закона о восстановлении независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее на фоне масштабных акций протеста из-за закона о НАБУ и САП Владимир Зеленский сообщил, что внесет в Раду новый проект, укрепляющий независимость антикоррупционных органов, однако не уточнил его положений.

"Проект подписали 48 депутатов. <...> Можем голосовать уже завтра. Турборежим так турборежим", - написал Юрчишин на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Карточка законопроекта еще не появилась на сайте Рады, но, по словам Юрчишина, он восстанавливает прежнее положение дел и выводит НАБУ и САП из-под контроля офиса генерального прокурора Украины.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с 23 июля. Митинги, которые прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе, не стихали два дня. В день вступления закона в силу в центре Киева собралось более 9 тыс. митингующих. На этом фоне Зеленский сообщил, что в ближайшее время внесет в Раду новый закон, укрепляющий независимость антикоррупционных органов.