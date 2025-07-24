Евросоюз надеется, что Пекин прислушается и используют свое влияние на Москву для прекращения конфликта на Украине, заявила председатель ЕК

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам 25-го саммита ЕС - КНР в Пекине.

"Мы обсуждали конфликт на Украине. Мы подняли вопрос поддержки Китаем России, заявив, что эта поддержка представляет угрозу для Европы. ЕС надеется, что Пекин прислушается и используют свое влияние на Россию для прекращения конфликта и начала переговоров. То, как Китай использует свое влияние на Россию, будет иметь определяющее значение для отношений ЕС и КНР", - сказала фон дер Ляйен. Пресс-конференция проходила без участия китайской стороны.

По мнению главы ЕК, "Евросоюз не должен оказывать влияние на [Владимира] Зеленского, поскольку он уже готов сесть за стол переговоров".

Фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта не дали ответа на вопросы журналистов, обещал ли Китай предпринять какие-либо конкретные действия в ответ на призывы Евросоюза.