В правоохранительных органах рассказали, что действия подозреваемых квалифицируются как нарушение общественного порядка

ВИЛЬНЮС, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Эстонии возбудила дело в отношении депутата Рийгикогу (парламента) Яака Валге и поэта Андреса Ауле, которые 22 июля вывесили на стене Дома писателей в Таллине флаг Эстонской ССР. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Как отметили в правоохранительных органах, действия подозреваемых квалифицируются как нарушение общественного порядка, за которое предусмотрен штраф или арест.

По информации портала, в 2023 году Валге и Ауле уже вывешивали флаг Эстонской ССР на стене таллинского Дома писателей. Тогда им был назначен штраф в размере 160 евро, который впоследствии отменил Харьюский уездный суд.

В апреле 2022 года парламент Эстонии одобрил законопроект о запрете демонстрации так называемой враждебной символики, к которой депутаты причислили георгиевскую ленту, а также знаки Z и V. Помимо этого, "враждебной символикой" в Таллине назвали флаги РФ и СССР. Решение мотивировали тем, что они "могут спровоцировать вражду".